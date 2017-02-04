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В Туркменистане массовый падеж скота и птицы

«Хроника Туркменистана». В разных регионах Туркменистана наблюдается массовый падеж скота и птицы.

 

Пострадавшие владельцы животноводческих хозяйств обратились за помощью к местным властям, однако никакой реакции не последовало. Сейчас люди сами пытаются находить лекарства и лечить животных.

 

При этом куры массово гибнут не только в частных хозяйствах, но и в больших фермерских объединениях. На птицеферме в Ахальском велаяте погибли сотни кур.

 

По мнению местных ветеринаров, массовый падеж кур и коров, особенно в Дашогузе, связан со вспышкой сибирской язвы.

 

Эпидемия привела к тому, что на рынках резко снизился спрос на скот и птицу.

 

«Цены на коров снизились на 20-30 процентов. Желающих их приобрести нет, а те немногие, кто хочет приобрести, требуют справку от ветеринара о здоровье животного», - рассказал источник в Дашогузе.

 

В то же время в Ашхабаде сообщают о заметной активизации уличной торговли мясом и домашней птицей. Снизились и цены. Местные наблюдатели связывают это с желанием фермеров, опасающихся падежа, скорее избавиться от домашнего скота и птицы.

 

http://www.chrono-tm.org/2017/01/v-turkmenistane-nablyudaetsya-massovyiy-padezh-skota-i-ptitsyi/
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/43503/
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