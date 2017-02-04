16:27
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Большой тираж

Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни

«Интерфакс» (Россия). Основатель The Beatles Пол Маккартни подал иск к компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе.

 

Согласно заявлению Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год, разным издателям. В 1980-е певец Майкл Джексон купил права на песни Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон умер в 2009 году, а в 2016-м права на песни полностью перешли к Sony.

 

Маккартни надеется, что сможет продавать свое творчество не позднее 5 октября 2018 года.

 

http://www.interfax.ru/culture/546001
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/43499/
Версия для печати
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе