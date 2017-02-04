В Узбекистане работу прокуроров оценят по рейтингу

«Газета.uz» (Узбекистан). «На работников органов прокуратуры возложена ответственная задача, которая требует самоотверженности и объективности, — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. — За каждым принимаемым решением стоит судьба человека. Здесь уместно вспомнить народную мудрость: семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому принятие всесторонне продуманных и взвешенных решений должно стать основным критерием деятельности работников сферы».

Он отметил важную роль органов прокуратуры в обеспечении неукоснительного исполнения законов, повышении правовой культуры граждан, формировании демократического правового государства.

Говоря о поддержке развития и защите частной собственности и предпринимательства, президент отметил, что прокурор должен помогать и поддерживать предпринимателей. Если предприниматель будет богатым, то богатым будет и государство. Необходимо создать широкие условия для деловых людей, подчеркнул он.

В настоящее время Сенат ежегодно заслушивает отчет генерального прокурора страны. «Это, конечно, важно, однако кто будет заслушивать отчеты прокуроров на местах?» — спросил глава государства.

С нынешнего года внедряется система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Кроме того, в регионах будет составляться ежемесячный рейтинг деятельности прокуроров. Их работу оценят исходя из показателей этого рейтинга.

В открытую в конце сентября виртуальную приемную премьер-министра (позже преобразована в виртуальную приемную президента) от граждан поступило 311 тысяч обращений. Среди них немало обращений, касающихся деятельности органов прокуратуры.

«Эти факты вызывают сожаление, — отметил президент. — Почему увеличиваются проблемы в жизни людей? Большая часть обращений — это последствия безответственности соответствующих руководителей, в том числе органов прокуратуры».

«В Год диалога с народом и интересов человека перед работниками прокуратуры стоят очень ответственные задачи. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/07/prok/