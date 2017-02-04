По уровню развития кибервойск Россия может входить в топ-5 государств мира

«Коммерсант» (Россия). Специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни, следует из исследования Zecurion Analytics.

По оценке компании, наиболее сильной армией в киберпространстве обладают США: государственное финансирование этого направления может составлять около $7 миллиардов в год, а численность хакеров — 9 тысяч человек.

В тройке стран, где эти направления наиболее развиты, также Китай и Великобритания. Оценка потенциала в этой сфере основана на военных бюджетах государств, стратегиях кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, официальных комментариях и инсайдерской информации.

Zecurion основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек (DLP). Работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции.

По данным Zecurion, Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск. Точные оценки в компании раскрыть отказались. Собеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности оценивает численность российских кибервойск примерно в 1 тысячу человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $300 миллионов.

Основными направлениями деятельности кибервойск в Zecurion называют шпионаж, кибератаки и информационные войны, которые «включают различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

Чем более развита страна, тем уязвимее она для кибератак. «Зависимость различных устройств и оборудования от Интернета будет только расти. В результате увеличивается уязвимость отдельных пользователей, их гаджетов, машин, систем и инфраструктуры стран», — поясняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Данные Zecurion вызывают сомнения у участников рынка. «Например, в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают 6 тысяч человек. Как аналитики Zecurion вычислили, что именно 2 тысячи занимаются кибератаками, большой вопрос», — констатирует директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин.

Он отмечает, что шпионаж, кибератаки и информационные войны относятся к компетенциям технологической разведки, которая, «как правило, является гражданским агентством и не может использовать военные бюджеты».

«Самые развитые киберчасти принадлежат Южной Корее, Израилю, Ирану и Эстонии. Силы Италии, Нидерландов, Турции и Франции в этом отношении вызывают сомнения», — говорит господин Крохин. При этом стоит разделять защиту инфраструктуры от атак на противников. «Ни одна страна сейчас не признает, что совершает атаки на информационные системы других государств», — подчеркивает эксперт.

http://kommersant.ru/doc/3187320