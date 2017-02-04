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Российские миллиардеры разбогатели на $29 миллиардов из-за победы Трампа

Forbes (США). После победы на выборах президента США Дональда Трампа совокупное состояние российских миллиардеров возросло на $29 миллиардов.

 

Более всего выросло состояние главы компании «Новатэк» Леонида Михельсона (на $1,9 миллиарда, достигнув $18,2 миллиарда). В марте 2016 года состояние Михельсона оценивалось в $14,4 миллиарда.

 

Выросло состояние и бизнесмена Геннадия Тимченко. Рост котировок «Новатэка» на 16 процента привел к росту стоимости его доли в 23 процента на $1,8 миллиарда.

 

После победы Дональда Трампа каждый американский бизнесмен разбогател в среднем на 2,8 процента, а российский – на 7,1 процента.

 

http://vz.ru/news/2017/1/10/852743.html
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/42893/
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