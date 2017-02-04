Археологи обнаружили древнюю гробницу в центральном Китае

«Синьхуа» (Китай). В центральной китайской провинции Хунань археологи обнаружили гробницу, возраст которой может составлять 1,4 тысячи лет.
На стенах гробницы археологи обнаружили изображения двух женщин. Длина найденной гробницы составляет
Эксперты полагают, что, согласно обнаруженным в гробнице предметам, она относится к эпохе Южных и Северных Династий — V-VI века н.э.
Археологи заявляют, что гробница является старейшей из обнаруженных в провинции Хунань. По их словам, изображения на стенах гробницы могут помочь в изучении истории китайской традиционной одежды.
Ранее в Ираке археологи нашли шесть скелетов в 2400-летней гробнице.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/10/n_9541259.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all