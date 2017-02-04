В Китае началось строительство транспортного коридора за $6,6 миллиарда

«Синьхуа» (Китай). На юге Китая началось строительство транспортного коридора протяженностью 24 километра , который оценивается в 46 миллиардов юаней (около $6,6 миллиарда).

Планируется, что транспортный коридор будет состоять из автомобильного тоннельно-мостового перехода и искусственных островов. Он соединит берега через устье реки Чжуцзян. После завершения строительства время в пути между сторонами залива сократится с нынешних двух часов до 20 минут.

Движение будет осуществляться по восьми полосам в двух направлениях, а проектная скорость движения по тоннельно-мостовому переходу должна составить 100 километров в час.

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют в течение трех ближайших лет инвестировать около $725 миллиардов в проекты по строительству транспортной инфраструктуры.

https://vlast.kz/novosti/21072-v-kitae-nacalos-stroitelstvo-transportnogo-koridora-za-66-milliarda.html