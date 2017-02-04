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Джизакский район переименуют в честь Шарафа Рашидова

«Подробно.uz» (Узбекистан). На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана принято решение о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова.

 

Предложение об этом внесено в парламент кабинетом министров республики. Соответствующий документ направлен для одобрения в Сенат. Решение о переименовании района принято с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.

 

Шараф Рашидов (1917−1983) − советский государственный и политический  деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР (1959−1983).

 

http://podrobno.uz/cat/obchestvo/dzhizakskiy-rayon-pereimenuyut-v-chest-sharafa-rashidova/

 
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/42192/
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