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Моряки ВМФ России соединили подводные объекты в скоростную интернет-сеть

«Известия» (Россия). Моряки Военно-морского флота (ВМФ) развернули подводную скоростную интернет-сеть для связи глубоководных аппаратов, подлодок, роботов и водолазов.

 

Система подводного интернета создана Волгоградским научно-исследовательским институтом «Штиль», который входит в концерн «Океанприбор». Передача информации происходит с помощью «подводных модемов», которые преобразуют двоичный код в акустический сигнал и отправляют получателю. С помощью аналогичного алгоритма принимающая сторона расшифровывает полученную информацию.

 

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«С недавнего времени гидроакустические модемы серии «Диалог» установлены на уникальных автономных глубоководных аппаратах «Русь», «Консул», «Бестер», беспилотном «Клавесине». В составе водолазного оборудования используется персональный мобильный комплекс «Вуокса», - сообщила пресс-служба концерна «Океанприбор».

 

Подобным способом можно организовывать как двустороннюю, так и конференц-связь. При этом акустический сигнал доносит голос или цифровую информацию на расстояние до 35 километров и на глубину до шести километров.

 

https://ria.ru/defense_safety/20161221/1484176807.html
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/42031/
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