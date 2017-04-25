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Бизнес

Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom

В честь своего 11-летия ведущий мобильный оператор страны запускает мегаконкурс! Примите участие в праздничном интерактиве и получите возможность выиграть современный крутой смартфон от MegaCom!

С момента своего основания MegaCom стремится предлагать абонентам выгодные тарифные планы, удобные услуги и опции. Специалисты компании ежедневно работают над тем, чтобы связь была стабильной и доступной во всех уголках нашей страны. В честь своего дня рождения мобильный оператор решил разыграть то, что ежедневно помогает быть на связи с близкими и нужными людьми — смартфоны.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе среди 11 популярных мобильных аппаратов вы можете выбрать тот, который вы в итоге хотели бы получить. Таким образом определится ТОП-3 народных смартфонов. На втором этапе, выполнив простые условия конкурса, вы сможете попытать свою удачу и выиграть один из них.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и стать участником можно на официальной странице компании в Facebook.

Будьте активны, участвуйте в конкурсах и выигрывайте вместе с MegaCom!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/50490/
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