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Бизнес

ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала

На днях сотрудники операционных отделов сберегательных касс столицы и филиалов Чуйской области прошли обучение по проведению межбанковских платежей в иностранной и национальной валюте. Знаниями со своими коллегами поделились опытные сотрудники отдела по корреспондентским счетам — профессионалы с многолетним стажем работы в банковской сфере: начальник отдела по корреспондентским счетам Джепар Косакова и заведующая сектором местных платежей Насият Калиева.

Джепар Косакова и Насият Калиева уверены, что конкуренция на рынке, периодические изменения нормативной базы и быстрое развитие банковских технологий ведут к повышению требований к квалификационному уровню банковских работников.

На семинаре сотрудники не только получили теоретические знания, необходимые для выполнения бизнес-задач, но и отработали функциональные навыки на практике. Спикеры мероприятия актуализировали данные о межбанковских и международных требованиях к платежам в различных валютах, рассказали об изменениях у банков-корреспондентов (контрагентов), познакомили с нюансами валютной политики банка и важности комплаенс-контроля.

Повышение квалификации кадров и их переподготовка в ОАО «Росинбанк» — это комплексный и системный процесс. Специализированное банковское обучение в рамках плановой программы проходят сотрудники из различных структурных подразделений банка.

Банковские работники обучаются как у приглашенных преподавателей, так и у коллег с большим профессиональным опытом в рамках собственного учебного центра, без отрыва от работы.

Учебным центром ОАО «Росинбанк» составлен план учебных мероприятий, в рамках которого будут повышаться качество обслуживания клиентов, профессионализм, эффективность сотрудников и банка в целом.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/50457/
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