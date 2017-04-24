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Бизнес

Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom

Компания MegaCom напоминает о том, что у всех абонентов оператора есть возможность внести личный вклад в помощь ветеранам. С 10 апреля 2017 года действует ежегодная акция «Великая Победа!».

Внести свой вклад в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны легко — достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Стоимость отправки одного SMS — 20 сомов с учетом всех налогов. Так вы сможете выразить благодарность героям войны, которые подарили всем нам мирное небо, свободу и жизнь.

Шестой год подряд мобильный оператор проводит данный SMS-марафон, и благодаря отзывчивости и неравнодушию абонентов MegaCom ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Например, в 2016 году абоненты мегасети прислали на короткий номер 1945 более 22 тысяч SMS и собрали в общей сложности 380 307 сомов в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники компании MegaCom произвели передачу денежных средств лично в руки ветеранам. Отчеты об этом обязательно публикуются в СМИ и на официальном сайте компании.

Кроме того, дополнительно к 9 Мая MegaCom выделит каждому патронируемому ветерану по всей стране по 2000 сомов из собственного бюджета, проведет праздничный концерт для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии «Звонок родным и близким» и «Звонок однополчанам».
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/50372/
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