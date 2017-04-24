Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017

С 28 февраля по 22 апреля на спортивных базах города Бишкека прошли соревнования Универсиады Кыргызстана по 23 видам спорта. В соревнованиях участвовали более 5 тысяч спортсменов из 36 высших учебных заведений страны: студенты, курсанты, магистры и ординаторы не старше 24 лет.

В программу соревнований вошли баскетбол, настольный теннис, шахматы, тогуз коргоол, волейбол, теннис, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, футбол, дзюдо, бокс, плавание, легкая атлетика, самбо и ордо.

В общекомандном зачете второе место заняла команда Кыргызской государственной юридической академии. Члены сборной КГЮА, и мужчины, и женщины, показали блестящие результаты в настольном теннисе, шахматах, тогуз коргооле, дзюдо, футболе, вольной борьбе, самбо, ордо и т. д.

Первое место в Универсиаде заняла сборная Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.