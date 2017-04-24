12:38
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Бизнес

Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт

В преддверии начала жаркого туристического сезона в Турции мобильный оператор О! анонсировал новую цену за 1 мегабайт интернет-трафика в роуминге — всего 1 сом в сети крупнейшего оператора Turkcell с абонентской базой более 60 миллионов абонентов.

Представители компании О! уверены: общение вдали от дома должно быть таким же простым и доступным, как и звонки внутри домашней сети.

И сегодня мобильный оператор снизил цену на интернет-роуминг в Турции в сети Turkcell в 143 раза, сделав это предложение уникальным среди подобных на рынке! Этот дискаунт-тариф доступен всем абонентам сети О! с 21 апреля.

Отметим, интернет-трафик в роуминге указанной сети предоставляется на максимально быстрой скорости 4G LTE.

Всем, кто пакует чемоданы перед поездкой в отпуск или командировку, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы быть на связи за границей, не меняя своего привычного номера. Подробнее о том, как подключить выгодный роуминг и информацию о других тарифах, можно узнать на сайте компании o.kg в разделе «Роуминг».

Мобильный оператор О! — в роуминге, как дома!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/50302/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
О! организует грандиозные концерты в трех крупнейших городах Кыргызстана
Четыре способа связаться со специалистами мобильного оператора О!
Мобильный оператор О! открывает новые направления для роуминга
Создайте индивидуальную программу тренировок с порталом «Фитнес клуб» от О!
Мобильный оператор О! ввел в эксплуатацию 85 новых базовых станций
Популярные новости
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда