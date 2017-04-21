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Бизнес

Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок

MegaCom присоединяется к мероприятию для всех любителей шопинга — «Ночь скидок», которое состоится 22 апреля до 11 часов ночи в торгово-развлекательном комплексе города Beta Stores 2.

Все посетители торгового центра могут получить приятные бонусы от мобильного оператора. Пополните баланс на сумму 50 сомов и более в Центре продаж и обслуживания компании и получите бонусы в виде подарочных пакетов минут и SMS. Также в этот день будет действовать 50-процентная скидка на номера категории «Золото» и «Серебро», с помощью которых вы сможете подчеркнуть свою яркую индивидуальность.

Компания MegaCom постоянно радует абонентов всевозможными акциями, конкурсами и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по хэштегу #MegaComKg.

Будьте в центре мегасобытий!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/50161/
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