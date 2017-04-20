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Бизнес

Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!

ОАО «Росинбанк» объявляет о старте уникальной Программы лояльности. В течение нескольких месяцев всем клиентам предоставляется шанс получать за обслуживание в банке ценные подарки. За каждую банковскую операцию клиентам начисляются баллы, которые суммируются и при накоплении призовых сумм обмениваются на подарки.

Чем больше баллов, тем больше гарантированных призов!

Преимущества стартовавшей сегодня программы — это круглосуточный доступ к учету собранных баллов через интернет-банкинг и информирование о накоплении призовых сумм через смс-уведомления. Подключение к услугам интернет-банкинга и смс-информирования бесплатно!

В накоплении баллов участвуют следующие операции (услуги) ОАО «Росинбанк»:

  • депозиты физических лиц;
  • депозиты индивидуальных предпринимателей;
  • Интернет-банкинг;
  • валютообменные операции;
  • денежные переводы без открытия счета;
  • денежные переводы по системе SWIFT;
  • денежные переводы (клиринг/гросс);
  • выпуск платежных карт;
  • выпуск кредитных карт;
  • услуга смс-информирования по карточным операциям.

В Программе лояльности ОАО «Росинбанк» могут принять участие физические лица, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица в рамках зарплатных проектов на всей территории Кыргызской Республики.

Программа лояльности действует до конца 2017 года.

Подробнее о программе можно узнать в точках обслуживания банка, на сайте и в контакт-центре по номеру (0312) 55 44 44.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/49977/
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