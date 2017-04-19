Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски

Не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. И теперь те, кто вовремя не вспомнил данное высказывание, сто раз подумают, прежде чем кому-то поверить и сделать доброе дело.

История, о которой мы расскажем, наглядно демонстрирует, как можно, доверившись, казалось бы, не чужим людям, оказаться втянутым в судебные разбирательства, разного рода интриги и потерять все. И как показывает практика, в нашей стране правым оказывается тот, у кого «домкрат» влиятельней.

Опрометчивое решение

Несколько лет назад местный бизнесмен Раджаб Абдурасулов, узнав, что его знакомый Эмилбек Мамытов остался без работы, решил помочь ему с трудоустройством и предложил возглавить компанию, в которой сам являлся учредителем. Так в 2010 году Эмилбек Мамытов стал генеральным директором ОсОО «Транс Мониторинг».

«И что в этом плохого? Человек помог приятелю», — скажете вы. И мы согласимся, но напомним, что если бы при назначении на столь высокий пост люди обращали внимание на предыдущие «заслуги» человека и руководствовались профессиональными данными, а не только дружбой, возможно, им удалось бы избежать беды.

Маска, я тебя знаю!

Теперь познакомимся поближе с новоиспеченным директором ОсОО. Известно, что в 2004 году Эмилбек Мамытов работал судьей в Военном суде. В 2007 он председательствует в Аламединском райсуде, а в 2010-м в числе других судей досрочно освобождается от должности указом президента переходного периода Розы Отунбаевой. Декрет временного правительства КР в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 46 Конституции КР вышел 28 апреля того же года.

По информации Фарида Ниязова, который на тот момент занимал пост руководителя информационно-координационного центра правительства, причиной досрочного отстранения судей явилось принятие ими неправосудных решений.

Как ранее писали СМИ, будучи судьей, Эмилбек Мамытов засветился в одном деле: обычный невозврат долга должником в силу неизвестных причин почему-то рассматривался в Военном суде. Отметим, что один из должников являлся знакомым судьи.

«Дело разбирал Эмиль Мамытов, и оно намеренно волокитилось: Мамытов то приостанавливал его, то снова запускал. Это длилось более года, в то время как срок рассмотрения дела — один месяц», — писали СМИ.

По их информации, судья был великодушен к обвиняемым и всячески способствовал «торжеству» закона, а многочисленные жалобы потерпевшего в Военный суд республики остались безответными. Верховный суд, хотя и ответил, но мер наказания к судье Мамытову тогда никаких не применил. Разве что пожурил за волокиту. И вскоре Мамытов поднялся по карьерной лестнице, получив дополнительную звездочку на погоны (подполковника) и должность зампредседателя Военного суда Бишкекского гарнизона.

Имеются выявленные случаи, когда некоторые из этих судей преступали закон при принятии решений, то есть совершали уголовно наказуемые деяния. Вопрос тщательно изучался целыми отделами, было проведено расследование, и только после этого подготовлен указ. Фарид Ниязов

По словам Фарида Абилезимовича, отстраненные судьи — те, кто во время правления беглого президента Бакиева принимал спущенные сверху решения по «балыкчинскому делу», «по Петровке», по делу Исмаила Исакова и другим. Отметим, что фамилия Эмилбека Мамытова засветилась и в «позорном» списке судей местных судов, не представивших декларацию о доходах и имуществе за 2006 год.

Такова история вчерашнего безработного, который по доброй воле приятеля стал главой компании.

Сила привычки

Будучи юристом по образованию, новоиспеченный гендиректор быстро освоился на новом месте. Он стал активно сопровождать шефа в бизнес-поездках, завел новые полезные знакомства и всячески демонстрировал свою преданность. Работа шла своим чередом, а Эмилбек Мамытов, как и его семья, стали вхожи в дом благодетеля и начали дружить. За это время создается еще несколько компаний, одну из которых возглавил сын бывшего судьи Мырзабек Мамытов, в другую соучредителем вошла его жена Чолпон Шаршенова, на которую, как выяснилось впоследствии, было оформлено все имущество ОсОО.

Со стороны все выглядело замечательно: заманчивые перспективы, только успевай работать на благо и процветание компаний. Увы, как позже выяснится, такой расклад устраивал не всех.

В 2012 году создается второе ОсОО — «Меридиан-Логистик», учредителями которого стали Раджаб Абдурасулов и его партнер — гражданин Российской Федерации. Кстати, последний до сих пор пребывает в шоковом состоянии от случившегося. И немудрено, ведь неизвестно, каким образом и откуда появилось несколько соглашений, по которым все свои доли российский партнер якобы передал Эмилбеку Мамытову.

«Позже будет установлено, что все подписи были подделаны и заверены частным нотариусом Первомайского нотариального округа города Бишкека Айгуль Кожомкуловой», — рассказал обманутый предприниматель.

Он подчеркнул, что сделано это было в нарушение Закона КР «О нотариате» — без участия подданного Российской Федерации она свидетельствовала подлинность его подписи. Так Эмилбек Мамытов становится соучредителем и полноправным партнером в ОсОО.

Караул! Нажитого лишают!

А в 2016 году бизнесмен, не получив финансовые документы по использованию кредитных средств по назначению, так как при их получении он выступал поручителем, заложив при этом как собственное имущество, так и имущество общества, почувствовал неладное.

Кстати, приглашенные лично Эмилбеком Мамытовым аудиторы проверили финансовую отчетность компаний и в заключении объективно, невзирая на его «обаяние», указали, что его сын Мырзабек Мамытов получил кредит в размере $702,33 тысячи. И деньги дел неизвестно куда.

Более того, после проверок выяснилось, что отец с сыном, воспользовавшись оказанным им доверием, стали работать в ущерб интересам группы компаний.

К тому времени Эмилбек и Мырзабек Мамытовы открыли несколько своих ОсОО и, единолично расторгнув контракт с крупным партнером, предложили заключить контракт уже со своими компаниями.

По словам обманутого владельца компании, его предприимчивый друг, используя свои навыки в юриспруденции и злоупотребив доверием того, кто в трудную минуту протянул ему руку помощи, умудрился завладеть недвижимостью группы компаний, переоформив ее на ближайших родственников — свою супругу Чолпон Шаршенову и их сына Мырзабека.

Предприниматель, осознав, что его лишают имущества и бизнеса, написал заявление в городскую прокуратуру. И в феврале 2017 года следственный отдел ГУВД Бишкека возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Связи - наше ВСЕ?

Не станем утомлять читателя подробностями, как, пользуясь наработанными годами прокурорскими, судейскими и дружескими связями, бывший судья Эмилбек Мамытов закидывал различные госорганы заявлениями и всячески препятствовал объективному ведению следствия.

Отдадим должное следователю: все это не помешало произвести выемку бухгалтерских документов, наложить арест на имущество, допросить всех свидетелей, в том числе бизнес-партнеров из России и Казахстана, исправно приезжающих на допросы, а также провести необходимые экспертизы, включая судебно-почерковедческую. Расследование, казалось, вот-вот окончится, как вдруг следственное управление Генеральной прокуратуры изымает уголовное дело.

Поводом послужило заявление Эмилбека Мамытова в главный надзорный орган страны ввиду якобы необъективного расследования.

Что ж, это конституционное право любого гражданина — обратиться в главный надзорный орган страны. Правда, терзают смутные сомнения, почему дело изъято в день очной ставки между пострадавшим и обвиняемым, в оперативном порядке и всего за два дня до окончания. Будем считать это естественной реакцией Генпрокуратуры на поступившее заявление от гражданина.

Но не стоит забывать и про «боевые» заслуги Эмилбека Мамытова на судейском поприще и такую кыргызскую традицию, как землячество. Кстати, по информации Генпрокуратуры, если уголовное дело действующее, то срок рассмотрения его материалов составит максимум два дня.

«Если же дело приостановлено, то главный надзорный орган страны рассматривает его в течение 10 дней», — пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

По последним данным, Генпрокуратура, проявив высокую принципиальность и объективность в изучении материалов, вернула уголовное дело в ГУВД Бишкека.

Редакция будет следить за развитием столь показательных для нашего общества событий.