Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям

Обращаюсь к гражданскому обществу, журналистам, юристам и всем активным членам общества Кыргызстана. В настоящее время сложилась чрезвычайно опасная ситуация, грубо попирающая все основы Конституции КР. В рамках приговора по уголовному делу моего брата Наримана Тюлеева сейчас пытаются лишить имущества меня, других наших братьев, мать, племянников.

Конституция Кыргызстана гарантирует неприкосновенность имущества, и конфискация допустима как дополнительная мера к осужденным лицам. Но никто из перечисленных лиц к уголовной ответственности не привлекался, не допрашивался в качестве свидетелей. Происхождение имущества не изучалось ни в одной инстанции суда. Таким образом, попытки конфисковать имущество не подкреплены ни одним законным основанием.

Создается впечатление, что череда мародерств 2010 года не закончилась и не собирается заканчиваться. И во главе этого стоит не отдельный политик, а некие должностные лица, сохранившие влияние на нынешние государственные органы.

Наши многократные попытки обратиться в суды были оставлены без рассмотрения, на десятки жалоб в самые различные инстанции, вплоть до аппарата президента, в лучшем случае мы получаем отписки со ссылками на суды.

Суды же ссылаются на то, что над ними стоит некто и не позволяет рассматривать жалобы объективно.

Создается впечатление, что кто-то прилагает большие усилия по незаконному отъему имущества, а с приближением завершения срока полномочий президента Алмазбека Атамбаева форсирует события.

Несмотря на то, что в приговоре судьба имущества не определена и нет ни слова о конфискации, Судебный департамент (Р. Ибраимов), ГРС (Т. Сарпашев), Фонд госимущества (Б. Казаков), ГП «Мулк» (О. Нусувалиев), ГСБЭП (З. Осмонов) без участия собственников переоформляют имущество. Затем Фонд госимущества распределяет его новым собственникам, а те приходят к добросовестным арендаторам и начинают запугивать их и выгонять с рабочих мест. Все это классическая схема рейдерского захвата.

Мы, собственники, заявляли: пусть суды вынесут решение в законном порядке, конкретно по каждому из нас, и тогда мы будем обязаны исполнить его. Мы исполним его! Но этого не происходит, потому что нельзя написать: «Лишить Нарынбека Тюлеева его имущества, потому что он брат Наримана Тюлева». Вот чего они боятся, вот что они не могут. Ибо нет закона, позволяющего хоть как-то прикрыть беспредел.

Из аппарата президента идет ежедневное давление на вышеперечисленные госорганы с требованиями как можно быстрее завершить захват собственности.

И если этим лицам, подменяющим собой правосудие, плевать на мои законные права, хотя закон полностью на нашей стороне, то почему я должен следовать якобы законным требованиям?

Я заявляю, что грубо попраны мои гражданские права и права моих родственников! За мной и моей семьей, моими детьми, а также родственниками остается только одно право — право не подчиняться незаконным требованиям. Нельзя повиноваться таким решениям, которые противоречат любым нормам Конституции.

Попытки отнять имущество силой незаконны, и мы вправе защищать его в установленном законом порядке, в рамках самообороны, и ответственность за все последствия понесет то лицо, которое отдает подобные незаконные распоряжения.

Мы все равно добьемся справедливости, потому что закон полностью на нашей стороне, а все участники этой фальсификации, лица, принимавшие незаконные решения, понесут суровое наказание.

Я обращаюсь к представительствам международных и иностранных организаций, руководителям зарубежных государственных представительств с просьбой не оказывать помощь нашей стране и приостановить сотрудничество, так как в нашей стране не соблюдаются законы и не защищаются права человека.

Я повторно и открыто обращаюсь к президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Шаршеновичу Атамбаеву с просьбой разобраться и пресечь незаконные действия государственных служащих, стоящих за этими действиями.