В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom

15 апреля в южной столице компания MegaCom при поддержке мэрии города Оша провела масштабный веломарш при участии около 1000 любителей и профессионалов велоспорта, занявших всю главную площадь города. Мероприятие, вновь проведенное под флагом ведущего мобильного оператора страны, получилось грандиозным, побив рекорд прошлого года по количеству участников.

Внушительная велоколонна, которую возглавили генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов и мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, отправилась по центральным улицам — Ленина и Исанова. Общая протяженность пробега составила около 7 километров . На финише участников ожидали веселые конкурсы и фирменные подарки от MegaCom. Особого внимания удостоились самые пожилые и самые молодые участники веломарша, которым были вручены памятные сувениры. Также зрителей удивили своими экстремальными номерами ребята на спортивных велосипедах, зажигательными танцами — брейк-группа Diamond, порадовали своими выступлениями отечественные звезды эстрады и команда КВН «Ош-НК».

Отрадно, что открытие велосезона становится уже традиционным и любимым мероприятием для жителей Оша. Компания активно поддерживает спортивные события, выступая одним из самых крупных партнеров отечественного спорта.

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!