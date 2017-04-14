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Бизнес

Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок

Хотите получить современный 4G Wi-Fi роутер от MegaCom бесплатно? Просто примите участие в супер-акции «Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно».

Подключитесь к тарифу «Безлимитный 4G» на 90 дней — и высокоскоростной роутер ваш. В рамках акции стоимость подключения к тарифу на 90 дней снижена, активируйте тариф за 3100 сомов вместо 3870 сомов.

4G Wi-Fi роутер от MegaCom легкий и компактный, обеспечивает до 6 часов автономной работы и раздает Wi-Fi до 10 мобильным устройствам одновременно. Теперь Интернет будет с вами везде: на учебе, работе, за городом.

Акция действует в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия 4G. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500. Спешите! Срок действия акции и количество роутеров ограничены.

4G LTE от MegaCom — почувствуй настоящую скорость!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/49505/
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