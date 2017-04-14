В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами

Впервые в Бишкеке запускается современная служба такси с собственным парком автомобилей марки Renault Logan 2017 года выпуска. Проект стал доступен нашим горожанам благодаря партнерству компаний «Намба такси», «Азиямоторс» и «Лизинговая компания Кыргызстан». В скором времени жители столицы смогут ощутить качественный сервис, соответствующий мировым стандартам.
Комфортабельные автомобили, брендированные в едином стиле, оснащенные
Проект ориентирован на широкий круг потребителей — от самых маленьких пассажиров до крупных корпоративных клиентов.
Новая служба такси — находка для родителей, которым нужно гарантированно безопасно перевезти детей без сопровождения. Ведь теперь можно будет в
Отдельного внимания заслуживают партнеры компании «Намба такси» в данном проекте.
«Азиямоторс» — первый в Кыргызстане автоцентр полного цикла. Вот уже на протяжении 8 лет компания успешно поддерживает автомобильный бизнес на рынке Кыргызстана, осуществляя поставку новых автомобилей и оригинальных сертифицированных запасных частей, а также предоставляя качественное техническое и сервисное обслуживание. Ос
«Лизинговая компания Кыргызстан» на рынке страны с 2015 года, и это первая в стране лизинговая компания, предоставляющая уникальный продукт на финансовом рынке — ижара, лизинг по исламским принципам финансирования. Несмотря на небольшой период деятельности, продукт ижара очень популярен и занял свою нишу среди широкого круга потребителей. Компания всегда стремится участвовать в финансировании значимых проектов для горожан и населения страны в целом.
Вот такой союз «трех китов» создал проект современного такси, владельцы которого планируют предоставить комфорт передвижения горожан на такси за приемлемую плату. Соразмерность цены и качества нового проекта мы сможем наблюдать уже в самое ближайшее время.