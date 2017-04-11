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Бизнес

MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!

15 апреля компания MegaCom проводит грандиозный веломарш в Оше при поддержке мэрии города. Открытие велосезона в Оше проходит уже во второй раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 500 человек, что сделало веломарш 2016 года по-настоящему масштабным праздником спорта.

Сбор велосипедистов состоится в 10.00 на центральной площади. Всех участников события ждут фирменные футболки от компании MegaCom. Жители и гости Оша дружной велоколонной проедут по центральным улицам города. На финише пробега ожидается специальная развлекательная программа, интерактивные конкурсы с фирменными подарками от мобильного оператора и ланч. Также зрителей удивят своими экстремальными номерами ребята на спортивных велосипедах, зарядят зажигательными номерами танцевальные коллективы.

Принять участие может каждый любитель этого динамичного вида спорта, достаточно иметь исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения. Велосипеды напрокат можно найти по номерам: (0551) 21 21 47, (0550) 05 05 36, (0551) 05 01 19, (0559) 68 64 63.

Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook и будьте в курсе всех подробностей.

MegaCom — за спорт и за здоровый образ жизни!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/49275/
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