О! организует грандиозные концерты в трех крупнейших городах Кыргызстана

Мобильный оператор О! приглашает кыргызстанцев на серию эксклюзивных весенних концертов в городах
Для абонентов мобильного оператора О! любимая всеми группа «Город 312» исполнит свои лучшие песни. Первый концерт состоится 26 апреля на стадионе «Курманбек» города
Завершится тур большим концертом в Бишкеке 30 апреля на большой сцене клуба Promzona, где каждого ждет масса сюрпризов и отличное настроение!
Билеты на концерты можно получить бесплатно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! Для этого достаточно лишь подключиться к новой линейке тарифов «Переходи на О! + TV» и пополнить баланс в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О!
Приходите и проведите незабываемое время в компании ваших кумиров!