Площадь аэровокзального комплекса аэропорта «Ош» увеличилась на 2160 м²

Сегодня, 6 апреля 2017 года, состоялось официальное открытие расширенного аэровокзального комплекса международного аэропорт «Ош». В мероприятии принял участие
Директор Ошского филиала
Как сообщил Т.Ысаков, в аэропорту «Ош» ежегодно увеличивается пассажиропоток по международным направлениям, в связи с этим возникают проблемы, связанные с ограничениями по пропускной способности действующего аэровокзала.
«Нехватка производственных и технологических мощностей, а именно стесненные условия в аэровокзале, создают ограничения и не позволяют аэропорту увеличивать количество рейсов. Возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзального комплекса в целях увеличения пропускной способности аэровокзала и создания комфортабельных условий для пассажиров и клиентов международного аэропорта «Ош». С учетом ограниченности старого здания АВК была предложена схема расширения аэровокзального комплекса», — сказал он.
Талант Ысаков отметил, что работы по расширению аэровокзального комплекса завершены и площадь аэровокзального комплекса увеличилась на
В прошлом году мы увеличили здание прилета пассажиров на 660 квадратных метров, также завершили реконструкцию второго этажа в зале вылета. А в этом году мы завершили работу по перепланировке международного сектора — разделение залов VIP и официальных делегаций. Это все плодотворно влияет на увеличение пропускной способности нового аэровокзального комплекса с 450 пассажиров в час до 600Директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талант Ысаков
Т.Ысаков также сказал, что на этом останавливаться Ошский филиал