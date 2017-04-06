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Бизнес

«День-ночь» от MegaCom: Интернета больше, цена ниже

«День-ночь» — это интернет-пакеты от ведущего мобильного оператора страны для всех, кому нужен скоростной Интернет на каждый день. Подключайте любой из них и получайте гарантированный 4G-подарок, равный номиналу пакета, плюс полный НОЧНОЙ БЕЗЛИМИТ.

Пакеты на 7 дней оценят те, кому Интернет нужен для работы или поиска информации:

· «День-ночь 200 МБ+"  — это 200 мегабайт скоростного Интернета всего за 25 сомов + 200 мегабайт в сети 4G и полный ночной безлимит.

· «День-ночь 500 МБ+"  — это 500 мегабайт скоростного Интернета за 45 сомов + 500 мегабайт в сети 4G и полный ночной безлимит.

Объемные пакеты на 30 дней оценят те, кто смотрит фильмы, качает музыку, играет в онлайн-игры, просматривает видеоуроки:

· «День-ночь 3 ГБ+" включает 3 072 мегабайта скоростного Интернета за 180 сомов + 3 072 мегабайта в сети 4G и полный ночной безлимит.

· «День-ночь 8 ГБ+" содержит 8 192 мегабайта скоростного Интернета за 350 сомов + 8 192 мегабайта в сети 4G и полный ночной безлимит.

Дополнительное удобство этих пакетов в том, что их не нужно переподключать: если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически. Кроме того, действуют специальные SMS-оповещения, которые вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению. Таким образом, вы всегда сможете своевременно распорядиться активным пакетом.

Больше информации и команды подключения пакетов — на сайте www.megacom.kg.

Оцените выгодное сочетание объемов и скорости!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/48958/
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