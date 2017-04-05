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Бизнес

Четыре способа связаться со специалистами мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! напоминает о способах получить онлайн-консультацию в течение нескольких минут при возникновении вопросов по тарифам и услугам компании.

  1. Онлайн-консультант на сайте www.o.kg.

Специалисты онлайн-чата на официальном сайте компании готовы в любое время помочь клиентам с решением вопросов, касающихся мобильной связи. Для этого достаточно зайти на сайт www.o.kg и написать свое сообщение.

  1. Мессенджер Viber.

С запуском круглосуточной поддержки в Viber сотни пользователей популярного мессенджера получили оперативную онлайн-консультацию по услугам и тарифам компании. Кроме того, у подписчиков паблик-аккаунта мобильного оператора О! есть возможность первыми узнавать об акциях, новостях и вакансиях в компании. Для того чтобы подписаться на мобильного оператора О! в Viber, необходимо ввести в разделе «Паблик» в нижней части интерфейса приложения название паблик-аккаунта «Мобильный оператор О!» или пройти по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile.

  1. Официальные страницы в социальных сетях.

Подписчики оператора в соцсетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» могут не только узнавать об акциях и новостях компании первыми, но и получать оперативную онлайн-консультацию в течение нескольких минут в личных сообщениях. Стоит отметить, что на официальных страницах компании в социальных сетях также действует круглосуточная поддержка. На сегодняшний день на официальные страницы О! в социальных сетях уже подписано свыше 115 тысяч пользователей.

  1. Мессенджер Telegram.

Теперь круглосуточная поддержка абонентов О! есть и в Telegram. Пользователю популярного мессенджера достаточно написать на @Nurtelecom_bot, если возникнут вопросы по тарифам и услугам компании.

Мы всегда рады помочь!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/48876/
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