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Бизнес

Открывайте новые страны с роумингом от MegaCom

О чем стоит позаботиться перед поездкой за рубеж? Удобная обувь, одежда по сезону, медицинская страховка, бронь квартиры или гостиницы, билеты на поезд или самолет. Самое главное в современных реалиях — связь. Где бы вы ни находились, с услугой роуминга от MegaCom вы всегда будете на связи. Выгодные тарифные планы, удобная форма оплаты позволит вашим близким или партнерам по бизнесу не заметить вашего отсутствия.

С февраля 2017 года абоненты мегасети могут оставаться на связи со своими родными, при этом не меняя своего номера, в сети следующих операторов:

· по постоплатной системе расчета — DNA (Финляндия), Telenet Group (Бельгия), Bmobile Limited (Папуа-Новая Гвинея), Sevar NV (Аруба) и Tnmobile (Намибия)

· по предоплатной системе расчета — DNA (Финляндия), Telenet Group (Бельгия), Cosmote (Греция), Etisalat-Misr (Египет) и Monaco Telecom (Монако)

· GPRS роуминг — DNA (Финляндия), Orange Moldova SA (Молдова), Plus Communication sh.a (Албания), Telenet Group (Бельгия), Bmobile Limited (Папуа — Новая Гвинея), Sevar NV (Аруба) и Tnmobile (Намибия)

Постепенно расширяя географию стран, MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в филиальную сеть компании, где вы сможете ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга, а профессиональные специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить нужные услуги.

Роуминг от MegaCom — это возможность чувствовать себя как дома в любой точке мира.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/48468/
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