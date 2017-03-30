ОАО «МАМ» поддержало издание первого сборника детских сказок Ч.Айтматова

29 марта 2017 года председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев встретился с президентом Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.

В ходе встречи Эльдар Айтматов рассказал, что Международный фонд имени Чингиза Айтматова является прямым продолжением миссии Иссык-Кульского форума, сыгравшего выдающуюся роль в персональной интеграции деятелей мировой культуры. И задача фонда заключается в развитии новых гуманистических путей, прежде всего в молодежной среде, содействовать процессу современного миропонимания в приоритете общечеловеческих ценностей.

По его словам, сейчас фонд работает над изданием сборника детских сказок Чингиза Айтматова на кыргызском и русском языках.