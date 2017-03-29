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Бизнес

Первый миллионер в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!

Среди самых активных и находчивых участников викторины «Счастливые SMS" был определен обладатель супер-приза 1 000 000 сомов. Им стал житель города Бишкека Алмаз Раимбеков.

«Когда несколько месяцев назад узнал о викторине и о возможности ежедневно выигрывать денежные призы, просто отвечая на интеллектуальные вопросы, даже не верил, что это реально. Увидев нескольких друзей, которые участвовали в викторине, решил попробовать и сам. Так я и мои близкие стали активными участниками. Несколько раз нам удавалось выиграть 15 000 сомов. Но главной целью для меня всегда был миллион. Спасибо большое MegaCom за возможность испытать удачу», — поделился победитель викторины.

Вы тоже можете выиграть 15 000 сомов, iPhone 6S или мегаприз 3 000 000 сомов.

Чтобы стать участником викторины, отправьте любое SMS на номер 2016 либо наберите команду *2016#. За абонентскую плату в размере 12 сомов с учетом НДС и НсП вы получаете пакет 20 SMS внутри сети. На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. За каждый правильный вариант ответа вам начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время.

Блесните своими знаниями в самых разных сферах науки, истории, культуры и искусства. Помните о том, что важны не только ваши познания, но и скорость ответов на вопросы.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/48267/
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