Мобильный оператор О! ввел в эксплуатацию 85 новых базовых станций

Мобильный оператор О! информирует о расширении зоны покрытия сети и улучшении качества связи в Бишкеке и регионах Кыргызстана. В марте 2017 года специалисты технической дирекции компании продолжили строительство инфраструктуры связи высокими темпами — в эксплуатацию введено более 85 новых базовых станций. Главная цель таких сетевых работ — повысить среднюю скорость и качество мобильного Интернета на территории всей страны.

В марте было увеличено радиопокрытие сети 4G в городах Бишкеке, Джалал-Абаде , Кызыл-Кие , Араване, Ноокате и Кемине.

Новые объекты сетевой инфраструктуры позволили улучшить качество связи и расширить территорию охвата сети 4G в селах Чон Арык, Достук, Военно-Антоновка Чуйской области, Ак-Суу Иссык-Кульской области, Ат-Баши Нарынской области, а также Шамалды-Сай , Сузак и Базар-Коргон Джалал-Абадской области, Куршаб и Жаны-Ноокат Ошской области.

Стоит отметить, что с начала 2017 года мобильный оператор О! провел масштабные работы по строительству сетевой инфраструктуры, в результате которых компания улучшила качество связи как в Бишкеке, так и в регионах страны. Так, за три месяца было введено в эксплуатацию более 240 базовых станций.

Абоненты компании в регионах Кыргызстана могут воспользоваться новым специальным предложением «Алга Интернет + O!TV», в рамках которого предоставляется мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус. Абонентская плата тарифа «Алга Интернет + O!TV» составляет всего 750 сомов на 30 дней.

Напомним, у абонентов новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + ТВ» есть возможность получить бесплатный билет на одно из выступлений популярной группы «Город 312» в Бишкеке, Оше или Джалал-Абаде . Для этого достаточно подключиться или быть активным абонентом тарифов «Переходи на О! + TV Стандарт» или «Переходи на О! + TV Премиум» и пополнить баланс в любом из офисов продаж и обслуживания мобильного оператора О! Подробнее ознакомиться с графиком концертов можно на официальном сайте компании www.o.kg

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