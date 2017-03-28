18:02
+8
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Бизнес

Премиальный пакет O!TV теперь и на «Безлимит 4G»!

По многочисленным просьбам абонентов мобильный оператор О! предлагает своим клиентам новые выгодные условия популярной услуги «Безлимит 4G». Теперь помимо высокоскоростного безлимитного 4G Интернета без ограничения интернет-трафика пользователям стал доступен премиальный пакет мобильного телевидения O!TV за прежнюю стоимость.

Всего в пару кликов каждый может авторизоваться на сайте или приложении мобильного телевидения и получить доступ к 130 отечественным и зарубежным телевизионным каналам, среди которых информационно-познавательные каналы, детские программы, телеканалы о путешествиях и спортивных событиях, фильмы, сериалы и другой развлекательный видеоконтент.

Мобильное телевидение O!TV можно смотреть без ограничений по времени, при этом интернет-трафик в сети мобильного оператора О! не учитывается и не тарифицируется. Смотреть мобильное телевидение пользователи O!TV могут на компьютерах, мобильных устройствах на базе iOS и Android.

При этом стоимость услуги «Безлимит 4G + O!TV» осталась прежней, абонентская плата на 7 дней составляет 350 сомов, а на 30 дней — 1390 сомов.

Подключение и управление услугой возможно через личный кабинет мобильного оператора О! Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в. PlayMarket и AppStore, которое превратит любое мобильное устройство в полноценный телевизор.

Подробнее об услуге «Безлимит 4G + O!TV» можно узнать на официальном сайте www.o.kg.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/48148/
просмотров: 1035
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
О! организует грандиозные концерты в трех крупнейших городах Кыргызстана
Четыре способа связаться со специалистами мобильного оператора О!
Мобильный оператор О! открывает новые направления для роуминга
Создайте индивидуальную программу тренировок с порталом «Фитнес клуб» от О!
Мобильный оператор О! ввел в эксплуатацию 85 новых базовых станций
Мобильное телевидение О!TV стало еще доступнее!
Переходи на О! и получи бесплатный билет на концерт группы «Город 312»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
Попытай свою удачу в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на&nbsp;велопробег в&nbsp;городе Ош! MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!