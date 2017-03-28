«Росинбанк» приглашает на уникальную выставку монет начала XVI века

Вчера во всем мире стартовало глобальное образовательное движение Global Money Week («Всемирная неделя денег»). Первым мероприятием, положившим начало Всемирной неделе денег в
В торжественном открытии экспозиции монет XVI века приняла участие Карина Авакян, региональный консультант Global Money Week по Европе, Центральной Азии и Южной Африке. По ее словам, проведение выставки древних монет в коммерческом банке с привлечением известных экспертов в области нумизматики — это уникальное событие в рамках проведения Всемирной недели денег.
Со слов ведущего нумизмата республики, комплексное исследование монет позволило проследить торговые связи, денежные реформы, местонахождение монетных дворов, эстетическое мировоззрение тюркоязычных народов, мастерство столичных резчиков штемпелей и низкий уровень квалификации их коллег в периферийных уделах, а также многие другие интересные факты, представляющие научный интерес для историков.
Приглашаем всех желающих на нумизматическую выставку «2017 год — 500 лет образования кыргызской народности» в филиал ОАО «Росинбанк-Бишкек»: г. Бишкек, ул. Токтогула, 187 (пересекает ул. Турусбекова).