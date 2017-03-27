Как чиновникам услышать жалобы предпринимателей

В Кыргызстане с 2016 года запущена система обратной связи между предпринимателями и проверяющими их инспекторами. Но мало кто о ней знает, и еще меньше тех, кто ею пользуется.

ИА «24.kg» решило узнать у руководителя проекта IFC по улучшению инвестиционного климата в КР Сергея Осаволюка, почему бизнесмены не рассказывают, как осуществляются проверки.

— Насколько Кыргызстан привлекателен для развития бизнеса?

— Один из критериев оценки инвестиционной привлекательности — рейтинг легкости ведения бизнеса. У Кыргызстана не самая лучшая позиция, он отстает от соседей по региону (за исключением Таджикистана и Туркменистана, которого и вовсе нет в рейтинге). Правительство КР работает над тем, чтобы подняться в рейтинге. Специалисты проекта IFC по улучшению инвестиционного климата в КР, финансируемого правительствами Великобритании и Швейцарии, разработали план действий, который теперь необходимо реализовать. Улучшения возможны, но не стоит забывать, что и соседи не сидят сложа руки.

Кыргызстан занимает невысокие позиции и во многих других международных рейтингах. Уровень коррупции остается достаточно высоким. Это именно то, на что в первую очередь смотрит инвестор.

Можно отметить и положительные моменты. К примеру, в стране не так сложно открыть компанию, это занимает десять дней. Однако и здесь есть к чему стремиться: мировая практика показывает, что сроки можно сократить до нескольких часов.

— Расскажите о механизме обратной связи. Для чего он создан и как работает?

— Идея очень простая и заключается в том, чтобы дать бизнесу возможность донести свои жалобы или пожелания до органов власти. Мы считаем, что это очень важно, так как государство должно работать для своих граждан и для бизнеса. Даже те регуляторные процедуры, которые существуют (проверки, разрешения), должны восприниматься как услуги, предоставляемые государством. И граждане имеют право контролировать качество этих услуг. Ведь если система государственного контроля работает плохо, если инспектор некомпетентен и требует взятку, то предпринимателям в стране будет тяжело развивать бизнес, создавать рабочие места и содействовать росту экономики.

Зачастую государство не знает о проблемах бизнеса. Так, в 2013 году мы провели исследование и выяснили, что закон о проверках фактически не работает. На бумаге он соответствует международной практике, а на деле инспекторы не знали, как проводить проверки, у них не было перечней вопросов для контроля. В то же время предприниматель не знает своих прав и, соответственно, не может защитить свой бизнес.

Механизм обратной связи позволяет предпринимателю сообщить органам государственного контроля свое мнение о работе инспектора. После каждой проверки ему должно прийти электронное письмо с предложением анонимно заполнить анкету. Вопросы достаточно тривиальные, но при честных ответах руководство инспекции увидит реальную картину.

Например, есть вопрос об использовании проверочного листа. По закону инспектор должен использовать проверочный лист, но, к сожалению, это не всегда так. Хотя в листе определены конкретные пункты проверки, которые не позволяют уходить в другую плоскость. Если инспектор проверяет пожарную безопасность, он не будет задавать вопросы по гигиене. Если проверочный лист не используется, открывается поле для коррупции.

— Насколько эффективен этот механизм?

— К сожалению, результаты пока не очень положительные. Ответов от бизнесменов очень мало. Многие предприниматели попросту не знают о его существовании, хотя инспектор должен рассказать о нем во время проверки. Более того, в отчетах о поверке необходимо записывать электронный адрес, ведь без этого акт невозможно сохранить на портале proverka.kg. Однако письмо предпринимателю не приходит, если введен неправильный адрес. Возможно, бизнесмены сами не хотят отвечать на поставленные вопросы.

— Неужели цель не достигнута?

— Первые результаты уже получены, но их не так много, как хотелось бы. Один пример. В одной из анкет было указано, что инспектор требует взятку. Мы провели телефонный опрос предпринимателей, работающих в этом районе, и информация подтвердилась: коррупционные проявления встречаются там чаще, чем в других районах.

Конечно, эта информация не может быть использована для возбуждения уголовного дела, но руководитель на основании этих данных может сделать свои выводы — снизить премию или же обратиться в правоохранительные органы.

— Добросовестно ли инспекции выполняют обязанности и оповещают бизнесменов о механизме обратной связи?

— Они обязаны это делать. Но исследование показало, что предприниматели не знают именно потому, что инспекторы им не рассказывают.

Еще один вопрос — о том, объяснил ли инспектор предпринимателю суть требований. Мы считаем, что инспектор должен стать для предпринимателей консультантом. Он должен помогать, а не намеренно искать нарушения и штрафовать. Таким образом, мы пытаемся поменять ментальность инспекторов.

В развитых странах бизнесмены не боятся проверок. Наоборот, в некоторых случаях они платят за то, чтобы инспектор проверил предприятие и указал на недочеты.

— А те, кто знает, не отвечают на вопросы, боясь, что их вычислят по электронному адресу…

— Механизм даже теоретически не позволяет связаться с адресатом. Это полностью анонимный процесс, если бизнесмен сам не идентифицирует себя.

— Может ли предприниматель заполнить анкету, если не пришло письмо по итогам проверки?

— Доступ к анкете есть на сайтах Министерства экономики, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и на портале proverka.kg. Даже если не было проверки, можно высказать свое мнение.