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Бизнес

MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!

Долгожданное событие для любителей велоспорта — открытие велосезона — состоится уже завтра, 26 марта. Самое время подготовить своих железных коней или позаботиться о брони велотранспорта.

Веломарш обещает быть грандиозным, и он вновь проходит под флагом компании MegaCom.

Жители и гости столицы дружной велоколонной проедут по центральным улицам города. На финише в парке Победы их будут ждать ведущие мероприятия, которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами, участники которых смогут выиграть фирменные подарки от мобильного оператора.

Ну, а финальный пикник с вкусным пловом состоится по сложившейся традиции в горном массиве Боз-Болток за селом Орто-Сай, а если будет дождь, место пикника будет перенесено на площадку у парка «Фламинго». Велопробег пройдет по следующему маршруту: пр-т Чуй, ул. Советская, парк у Южных ворот.

Колонну будет сопровождать патрульный автомобиль ДПМ и опытные маршалы из числа участников Федерации R-Bikers. Сбор велосипедистов состоится у монумента Борцам революции (пр. Чуй -ул. Советская) в 10.00.

В веломероприятии может принять участие любой желающий. Все, что нужно, это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения.

Компания MegaCom активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook и будьте в курсе всех подробностей.

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47914/
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