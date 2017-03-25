18:03
+8
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Бизнес

Новый личный кабинет от мобильного оператора О! — ваш незаменимый помощник

Мобильный оператор О! обновил личный кабинет, который позволяет абонентам компании управлять своими расходами, выбирать наиболее подходящие тарифы, подключать или отключать услуги.

Обновленный личный кабинет отличается от предыдущей версии расширенным набором функций и удобным интерфейсом. Благодаря сервису абоненты О! могут самостоятельно менять тариф, проверять список своих услуг, отключать их или подключать новые, лично контролировать расходы и остаток на счете. Кроме того, сервис позволяет проверять поступления платежей и заказывать в личном кабинете детализацию расходов. Все эти действия абонент может выполнить в любом удобном месте и даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса бесплатный.

Мобильный оператор О! постарался сделать так, чтобы их клиентам не пришлось при возникновении любой нештатной ситуации бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в контакт-центр. Теперь большую часть вопросов можно решить через личный кабинет.

Личный кабинет О! представляет собой страничку на сайте https://lk.o.kg/, где можно осуществлять вход по номеру телефона и заранее придуманному паролю.

Напомним, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов на наших страницах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Viber, а также онлайн-консультанте на сайте www.o.kg.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47901/
просмотров: 1151
Версия для печати
Материалы по теме
Официальное заявление ООО «Скай Мобайл»
Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
Попытай свою удачу в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на&nbsp;велопробег в&nbsp;городе Ош! MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!