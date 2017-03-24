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Бизнес

Мобильное телевидение О!TV стало еще доступнее!

Мобильный оператор О! запустил ряд новых региональных тарифов в рамках линейки «Переходи на О! + ТВ» для жителей Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

За еженедельную плату от 60 сомов абоненты новых тарифных планов могут:

  • Пользоваться Интернетом на максимальной скорости (4 ГБ интернет-трафика предоставляется на максимальной скорости, при завершении интернет-пакета дополнительный трафик не тарифицируется и остается безлимитным);
  • Смотреть 40 популярных телеканалов, при просмотре которых интернет-трафик не тарифицируется и не учитывается;
  • Общаться бесплатно в сети О!

На сегодняшний день приложение O!TV, позволяющее смотреть мобильное телевидение, скачали уже более 50 тысяч пользователей. Стоит отметить, что в последнем обновлении приложения О!TV добавлены новые функции: обучающие экраны, обратная связь, push-уведомления. Пользователи О!TV уже сегодня могут обновить и протестировать приложение на своих смартфонах с поддержкой Android и iOS.

Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов «Переходи на О!» можно на сайте www.o.kg

Скачайте приложение O!TV и смотрите телевидение в любое время и в любом месте!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47838/
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