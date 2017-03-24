18:03
+8
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Бизнес

4G-интернет от MegaCom запущен еще в 38 населенных пунктах

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен еще в двух городах, одном поселке городского типа и 35 селах:

Чуйская область: с. Кашка-Суу, с. Малиновка, с. Беш-Кюнгей, с. им. Суйменкула Чокморова, с. Таш-Дебе, с. Арчалы, с. Байгелди, с. Байтик, с. Баш-Кара-Суу, с. Сарбан, с. Арашан, с. Кой-Таш, с. Подгорное, с. Прохладное и с. Таш-Мойнок.

Ошская область: с. Джаны-Ноокат, с. Борбаш, с. Джалынды, с. Жазы, с. Красный Маяк, с. Прогресс, с. Арал, с. Барын, с. Интернациональное и с. имени Чапаева.

Джалал-Абадская область: г. Майлуу-Суу, г. Кочкор-Ата, пгт Когой, с. Джаны-Кыштак, с. Ладан-Кара, с. Кюмюш-Азиз, с. Абдраимов, с. Тойчубек-Чек, с. Базар-Коргон, с. Курулуш и с. Чет-Булак.

Нарынская обрасть: с. Кызыл-Коргон и с. Табылгыты.

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкеке, Узгене и Ноокате, а также в селе Шералы Ошской области и в селе Сузак Джалал-Абадской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Карта покрытия сети 4G, все подробности о тарифе «Безлимитный 4G», действующих акциях «32 ГБ В ПОДАРОК», «Получи 4G модем бесплатно» и »Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно» доступны на сайте компании megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47792/
просмотров: 1257
Версия для печати
Материалы по теме
Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Стартует ежегодная акция «Великая Победа!» от MegaCom
«День-ночь» от MegaCom: Интернета больше, цена ниже
Найди свой телефон с услугой «Где телефон?» от MegaCom
MegaCom: Получите детализацию счета на электронную почту
Открывайте новые страны с роумингом от MegaCom
Первый миллионер в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
MegaCom: акция «32 ГБ в ПОДАРОК» продлевается!
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
Попытай свою удачу в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на&nbsp;велопробег в&nbsp;городе Ош! MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!