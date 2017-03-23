Переходи на О! и получи бесплатный билет на концерт группы «Город 312»

Мобильный оператор О! представляет главное событие этой весны — серию эксклюзивных концертов популярной группы «Город 312» в поддержку выхода новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + ТВ».

Мобильный оператор О! приглашает кыргызстанцев посетить концерты любимой всеми группы «Город 312» и провести незабываемое время в компании одной из популярнейших «живых» групп современности.

Джалал-Абада

Джалал-Абаде

26, 28, 30 апреля «горожане» исполнят известные хиты и порадуют неожиданными сюрпризами жителей городов, Оша и Бишкека. Первый концерт состоится 26 апреля в, затем выступление пройдет 28 апреля в Оше, а завершится тур грандиозным представлением в Бишкеке — 30 апреля.

Билет на концерт группы «Город 312» можно получить бесплатно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! Для получения билета необходимо выполнить два простых условия:

Подключиться или быть активным абонентом тарифа «Переходи на О! + TV Стандарт» или «Переходи на О! + TV Премиум»;

Пополнить баланс своей SIM-карты на 200 сомов в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О!

Стоит отметить, что в тарифах линейки «Переходи на О! + ТВ» предусмотрено все необходимое для современного пользователя смартфона — безлимитный Интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.

Специально для своих абонентов мобильный оператор О! вместе с группой «Город 312» приготовил множество интересных конкурсов на официальных страницах компании в Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter, «ВКонтакте».

Подписывайтесь на страницы О! и получите уникальную возможность стать ближе к любимым кумирам!

Не упустите возможность насладиться лучшими хитами группы «Город 312»!