Переходи на О! и получи бесплатный билет на концерт группы «Город 312»

Мобильный оператор О! представляет главное событие этой весны — серию эксклюзивных концертов популярной группы «Город 312» в поддержку выхода новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + ТВ».
Мобильный оператор О! приглашает кыргызстанцев посетить концерты любимой всеми группы «Город 312» и провести незабываемое время в компании одной из популярнейших «живых» групп современности.
Билет на концерт группы «Город 312» можно получить бесплатно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! Для получения билета необходимо выполнить два простых условия:
Стоит отметить, что в тарифах линейки «Переходи на О! + ТВ» предусмотрено все необходимое для современного пользователя смартфона — безлимитный Интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.
Специально для своих абонентов мобильный оператор О! вместе с группой «Город 312» приготовил множество интересных конкурсов на официальных страницах компании в Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter, «ВКонтакте».
Подписывайтесь на страницы О! и получите уникальную возможность стать ближе к любимым кумирам!
Не упустите возможность насладиться лучшими хитами группы «Город 312»!