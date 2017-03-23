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Бизнес

MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети

Компания MegaCom продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана, уделяя особое внимание отдаленным селам страны.

В феврале 2017 года было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в селе Кара-Тоо Нарынской области и селе Барын Ошской области. Сигнал формата 3,75G улучшен в городах Бишкеке и Таласе, а также в селах Нижняя Серафимовка и Кайырма Чуйской области.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городе Бишкеке, селах Нижняя Серафимовка Чуйской области, Кара-Тоо Нарынской области, Коджояр Иссык-Кульской области, селах Арал и Коммунизм Ошской области.

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47708/
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