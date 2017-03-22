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Бизнес

Beeline отметил лучших бизнес-партнеров — поставщиков услуг из Кыргызстана

Событие такого формата и масштаба состоялось в республике впервые. День поставщика, проведенный вторым крупнейшим налогоплательщиком в Кыргызстане, собрал представителей десятков ведущих компаний, работающих в разных сферах экономики: от разработчиков программного обеспечения и поставщиков технического оборудования до участников рынков интеллектуально-творческих услуг и проектно-изыскательных работ.

ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) организовал знаковое событие для делового мира Кыргызстана. В программу мероприятия вошли переговоры о сотрудничестве, подписание важных контрактов, а также торжественная церемония награждения проверенных временем партнерских организаций компании — лучших поставщиков.

Иззат Айтназаров, руководитель службы логистики, закупок и административных вопросов ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline), отметил: «День поставщика — глобальный корпоративный проект, стартовавший в прошлом году в Амстердаме, а затем проведенный во многих странах группы компаний «Вымпелком». Для нас это возможность собрать на одной площадке всех наших действующих и потенциальных партнеров, тех, кто помогает нам строить бизнес в Кыргызстане, предоставляя качественные услуги. Главная наша цель — организовать открытый диалог, услышать идеи наших партнеров, донести им свои, вместе улучшить нашу операционную деятельность».

Ежегодно Beeline заключает в Кыргызстане около 4 тысяч контрактов с поставщиками всевозможных товаров и услуг. Вместе с пересмотром направлений развития бизнеса в сторону цифровизации компания изменила и свою политику взаимодействия с партнерами в сторону большей открытости и оперативности. День поставщика был организован, в том числе, и для трансляции новых высоких стандартов для всех участников деловых процессов.

«Сейчас мы трансформируемся, меняем стратегию развития и потому намерены выстраивать долгосрочные партнерские отношения с теми компаниями, которые готовы и могут сотрудничать с нами. Идти в ногу с Beeline — значит, не только педантично выполнять условия контракта, оговаривающие объемы и качество работ. Это означает еще и быть приверженным корпоративным принципам компании, — сказал Иззат Айтназаров. — В чем для нас ценность потенциальных и действующих партеров? Конечно, мы ждем, что они будут высокими профессионалами в своей сфере. А еще очень важно, чтобы они исповедовали те же принципы, что и мы: ориентированность на клиента, предприимчивость, честность, готовность к сотрудничеству и стремление к инновационным изменениям».

Результатом переговорной части программы Дня поставщика стали новые договоры на поставку товаров и услуг, подведение итогов по целому ряду проектов, а также торжественная церемония награждения некоторых партнеров компании. Таким образом, Beeline выразил свою признательность лучшим поставщикам. Награды в семи номинациях вручались за высокое качество выполненных работ, лояльность, надежность, креатив, ориентированность на клиента, инновационность и оперативность. Были отмечены компании GeoCompany, Huawei Technologies Bishkek, Logic, Antares Creative Group, RM Serviсe, MitApp и Edem Print.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47635/
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