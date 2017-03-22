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Бизнес

«Ночь без границ» от MegaCom: еще больше Интернета, бесплатных звонков и SMS!

Популярная тарифная опция «Ночь без границ» от MegaCom стала еще лучше! Данная опция полюбилась многим за возможность не только свободного интернет-серфинга, но и бесплатного общения в сети.

Опция стала дешевле в 12 раз! Если раньше абонентская плата за 1 день составляла 30 сомов, теперь всего 2 сома 50 тыйынов.

Опция стала выгоднее. Еще больше Интернета, бесплатных звонков и SMS внутри сети с 12 ночи до 8 утра!

Опция стала удобней. При достаточном балансе опция автоматически продлевается.

Общайтесь с друзьями внутри сети бесплатно и пользуйтесь безлимитным Интернетом на максимальной скорости каждую ночь.

Активируйте опцию прямо сейчас: *091*1#. Первое подключение — бесплатно.

«Ночь без границ» — это максимум скорости, общения и мобильных развлечений!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47614/
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