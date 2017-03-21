В «Кыргызтелекоме» в честь Нооруза приготовили композицию из национальных блюд

В ОАО «Кыргызтелеком» в рамках празднования дня весеннего равноденствия провели торжественное мероприятие. Каждый отдел компании накрыл отдельный стол с национальными блюдами. Дасторконы ломились от изобилия вкусных и изысканных блюд: казы-карта , сары май, боорсоки, бозо, айран, каймак и много другое.

Главным блюдом на каждом столе по традиции был сумелек — вкусное и полезное лакомство, основной компонент которого — пророщенные зерна.

Мероприятие сопровождалось концертной программой. Сотрудники компании в национальных костюмах встречали праздник песнями и танцами.



Глава «Кыргызтелекома» Нурлан Мадаминов, поздравляя с праздником Нооруз, подчеркнул, что благодаря командному духу и сплоченности сотрудников компания может достигнуть хороших результатов.



Сотрудники уверены, что весенний праздник принесет успех и процветание компании.



«Кыргызтелеком» поздравляет всех с праздником Нооруз и желает очищения, любви и красоты!​