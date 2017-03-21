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Бизнес

В «Кыргызтелекоме» в честь Нооруза приготовили композицию из национальных блюд

В ОАО «Кыргызтелеком» в рамках празднования дня весеннего равноденствия провели торжественное мероприятие. Каждый отдел компании накрыл отдельный стол с национальными блюдами. Дасторконы ломились от изобилия вкусных и изысканных блюд: казы-карта, сары май, боорсоки, бозо, айран, каймак и много другое.

Главным блюдом на каждом столе по традиции был сумелек — вкусное и полезное лакомство, основной компонент которого — пророщенные зерна.

Больше всех гостей удивил дасторкон сотрудников центра систем передач, там действительно постарались на славу и приготовили настоящий кулинарный шедевр — вкусную и изысканную композицию из национальных блюд под названием «Джайлоо».

Мероприятие сопровождалось концертной программой. Сотрудники компании в национальных костюмах встречали праздник песнями и танцами.

Глава «Кыргызтелекома» Нурлан Мадаминов, поздравляя с праздником Нооруз, подчеркнул, что благодаря командному духу и сплоченности сотрудников компания может достигнуть хороших результатов.

Сотрудники уверены, что весенний праздник принесет успех и процветание компании.

«Кыргызтелеком» поздравляет всех с праздником Нооруз и желает очищения, любви и красоты!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47572/
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