В «Кыргызтелекоме» в честь Нооруза приготовили композицию из национальных блюд

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Главным блюдом на каждом столе по традиции был сумелек — вкусное и полезное лакомство, основной компонент которого — пророщенные зерна.
Больше всех гостей удивил дасторкон сотрудников центра систем передач, там действительно постарались на славу и приготовили настоящий кулинарный шедевр — вкусную и изысканную композицию из национальных блюд под названием «Джайлоо».
Мероприятие сопровождалось концертной программой. Сотрудники компании в национальных костюмах встречали праздник песнями и танцами.
Глава «Кыргызтелекома» Нурлан Мадаминов, поздравляя с праздником Нооруз, подчеркнул, что благодаря командному духу и сплоченности сотрудников компания может достигнуть хороших результатов.
Сотрудники уверены, что весенний праздник принесет успех и процветание компании.
«Кыргызтелеком» поздравляет всех с праздником Нооруз и желает очищения, любви и красоты!