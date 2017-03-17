На базе «Кыргызтелекома» дешевле и легче реализовать проект «Безопасный город»

В Бишкеке четыре международные
«Время требует от нас принятия четких и скоординированных решений, способных обеспечить общественную безопасность путем оперативного выявления правонарушений и их профилактики. Значительную помощь в вопросе обеспечения общественной безопасности, особенно в крупных городах, играет система фото- и видеофиксации, в том числе установленная в местах массового скопления населения и на оживленных улицах», — сказал он.
Жениш Разаков также добавил, что поддерживает решение правительства, по которому проект «Безопасный город» будет реализован на базе
Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков пояснил, что
«Вопрос, не решаемый на протяжении ряда лет, можно решить за счет этого проекта. Мы изучим полностью все коммерческие предложения. По результатам направим в мэрию Бишкека и правительство предложения для изучения», — сказал он.
«Стоимость проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома» будет намного ниже. Для запуска проекта помимо имеющихся
Гости рассказали о том, как проекты успешно реализуют в разных городах России: представитель Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Алексей Степанов поделился опытом построения и использования проекта, Андрей Бураков и Вячеслав Бабий презентовали интеллектуальную систему безопасности
В частности, Алексей Степанов рассказал о единой диспетчерской службе, которая контролирует не только дорожную безопасность, отслеживает состояние зданий, экстренно реагируя на чрезвычайные ситуации, но и продемонстрировал, как в один клик открыть подъездную дверь с домофоном.
По словам Нурлана Мадаминова, данные компании — не окончательный вариант даже для пилотного проекта. «Мы и дальше будем изучать предложения других разработчиков и производителей. После, согласно законодательству КР, на закупку необходимого оборудования будет объявлен тендер. Поэтому все заинтересованные лица могут подать заявки на конкурс, — сказал он. — Приоритеты по выбору