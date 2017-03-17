На базе «Кыргызтелекома» дешевле и легче реализовать проект «Безопасный город»

В Бишкеке четыре международные IT-компании — разработчики программно-аппаратных комплексов и производители сетевых камер и систем наблюдения — ЗАО «Интегра-С» (Россия), Axis Communication (Швеция), AngelsIT(Россия) и Сфера (Россия) — продемонстрировали свои возможности.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков на презентации подчеркнул, что правительство заинтересовано в успешной реализации проекта по внедрению системы фото- и видеофиксации по безопасности дорожного движения.

«Время требует от нас принятия четких и скоординированных решений, способных обеспечить общественную безопасность путем оперативного выявления правонарушений и их профилактики. Значительную помощь в вопросе обеспечения общественной безопасности, особенно в крупных городах, играет система фото- и видеофиксации, в том числе установленная в местах массового скопления населения и на оживленных улицах», — сказал он.

Жениш Разаков также добавил, что поддерживает решение правительства, по которому проект «Безопасный город» будет реализован на базе ОАО «Кыргызтелеком» .

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков пояснил, что компании-разработчики и производители, которые продемонстрировали свои возможности, готовы бесплатно предоставить свое оборудование для запуска пилотного проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома».

«Вопрос, не решаемый на протяжении ряда лет, можно решить за счет этого проекта. Мы изучим полностью все коммерческие предложения. По результатам направим в мэрию Бишкека и правительство предложения для изучения», — сказал он.

Председатель правления «Кыргызтелекома» Нурлан Мадаминов отметил, что на базе компании имеется бОльшая часть проекта — это разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, серверная часть, специалисты высокого уровня, а также развитая инфраструктура.

«Стоимость проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома» будет намного ниже. Для запуска проекта помимо имеющихся материально-технических ресурсов дополнительно потребуется программно-аппаратный комплекс и видеокамеры. В связи с этим проводится мероприятие с целью ознакомления с функциональными возможностями программно-аппаратных комплексов по безопасности дорожного движения в общественных местах, для социальных и муниципальных объектов, улиц и дорожных трасс республиканского значения», — сказал Н.Мадаминов.

Гости рассказали о том, как проекты успешно реализуют в разных городах России: представитель Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Алексей Степанов поделился опытом построения и использования проекта, Андрей Бураков и Вячеслав Бабий презентовали интеллектуальную систему безопасности «Интегра-С» , Дулан Дуйсенбаев представил AxisCommunication (Швеция), а Роман Попов — AngelsIT(Россия).

В частности, Алексей Степанов рассказал о единой диспетчерской службе, которая контролирует не только дорожную безопасность, отслеживает состояние зданий, экстренно реагируя на чрезвычайные ситуации, но и продемонстрировал, как в один клик открыть подъездную дверь с домофоном.