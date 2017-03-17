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Бизнес

MegaCom поздравляет с праздником Нооруз!

MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим днем весеннего равноденствия Нооруз и в честь этого светлого праздника дарит всем абонентам приятные сюрпризы.

21 марта все центры продаж и обслуживания встретят каждого посетителя красивым убранством и праздничными угощениями.

Также в этот день в сервисных центрах компании будет действовать специальная акция. Каждый, кто примет в ней участие, имеет возможность получить приятные бонусы в виде подарочных пакетов минут и SMS-общения, пополнив баланс на сумму 50 сомов и выше. Также только в этот день будет действовать 50-процентная скидка на номера категории «Золото» и «Серебро».

Компания MegaCom желает каждому кыргызстанцу крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и счастья!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47492/
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