Мобильный оператор О! увеличил емкость сети 4G в южных микрорайонах Бишкека

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С начала марта технические специалисты мобильного оператора О! запустили в эксплуатацию ряд дополнительных станций 4G в южных микрорайонах столицы. Так, жителимикрорайонов и микрорайона «Асанбай» в Бишкеке уже сегодня могут ощутить значительное улучшение качества услуг передачи данных и голосовой связи.

Качественную и бесперебойную работу сети на территории южных микрорайонов Бишкека обеспечивает более 20 базовых станций сети четвертого поколения. Также в ближайших планах компании запуск дополнительного оборудования и модернизация существующих базовых станций для улучшения качества покрытия и увеличения емкости сети в спальных микрорайонах столицы. С начала этого года компания проводит масштабное развитие сети — за два месяца в эксплуатацию было введено более 150 новых базовых станций по всему Кыргызстану.

Стоит отметить, что мобильный оператор О! также предлагает выгодные условия приобретения 4G-устройств , чтобы как можно больше людей смогли пользоваться высокоскоростным безлимитным Интернетом в любом удобном месте. Напомним, на сегодняшний день действует акция на 4G Wi-Fi Wingle. В рамках предложения при покупке 4G-устройства по сниженной стоимости 1 тысяча 990 сомов абонент получает месяц безлимитного Интернета.