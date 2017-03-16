Мобильный оператор О! увеличил емкость сети 4G в южных микрорайонах Бишкека

С начала марта технические специалисты мобильного оператора О! запустили в эксплуатацию ряд дополнительных станций 4G в южных микрорайонах столицы. Так, жители 3-го
, 4-го
, 5-го
, 6-го
, 7-го
, 8-го
, 9-го
, 10-го
, 11-го
, 12-го
микрорайонов и микрорайона «Асанбай» в Бишкеке уже сегодня могут ощутить значительное улучшение качества услуг передачи данных и голосовой связи.
Качественную и бесперебойную работу сети на территории южных микрорайонов Бишкека обеспечивает более 20 базовых станций сети четвертого поколения. Также в ближайших планах компании запуск дополнительного оборудования и модернизация существующих базовых станций для улучшения качества покрытия и увеличения емкости сети в спальных микрорайонах столицы. С начала этого года компания проводит масштабное развитие сети — за два месяца в эксплуатацию было введено более 150 новых базовых станций по всему Кыргызстану.
Стоит отметить, что мобильный оператор О! также предлагает выгодные условия приобретения 4G-устройств, чтобы как можно больше людей смогли пользоваться высокоскоростным безлимитным Интернетом в любом удобном месте. Напомним, на сегодняшний день действует акция на 4G Wi-Fi Wingle. В рамках предложения при покупке 4G-устройства по сниженной стоимости 1 тысяча 990 сомов абонент получает месяц безлимитного Интернета.
Приобрести устройства по акции можно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! или в интернет-магазине shop.o.kg с бесплатной доставкой в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Территорию охвата мобильного оператора О! можно посмотреть на официальном сайте оператора www.o.kg.