MegaCom: ваш «Личный кабинет» стал еще лучше

Благодаря постоянному развитию и заботе о своих абонентах «Личный кабинет» от MegaCom стал еще удобнее и комфортнее. Теперь управлять возможностями своего номера стало проще, ведь обновленный интерфейс онлайн-сервиса был улучшен с учетом ваших потребностей.

Вы сможете легко управлять подключенными услугами, тарифными опциями и пакетами, теперь они сгруппированы по целевому назначению. Также в описании каждого мобильного продукта даны ссылки для возможности перехода на официальный сайт компании к подробному описанию. У вас есть возможность в один клик сменить тарифный план, подключить необходимую услугу и понравившуюся тарифную опцию, проверить начисления, баланс лицевого счета и статус своего номера, а также настроить сервисные оповещения на свой номер.

Чтобы воспользоваться всеми удобствами «Личного кабинета» на сайте MegaCom, просто войдите в систему, указав свой номер и пароль, который вы можете получить, отправив SMS на бесплатный номер 0555.

Добро пожаловать в ваш «Личный кабинет» на www.megacom.kg!