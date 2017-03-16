18:01
+8
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Бизнес

ОАО «Росинбанк» — новый партнер Российско-Кыргызского фонда развития

Председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский и член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев подписали кредитный договор.

Фонд расширяет список банков-партнеров за счет игроков финансового рынка. «Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений финансирования фонда, — сказал во время подписания документа Эркин Асрандиев. — Через банки-партнеры представителям малого и среднего бизнеса открывается доступ к ресурсам РКФР, которые создают благоприятный бизнес-климат в стране».

В банке считают, что сотрудничество с фондом окажет положительное влияние на формирование предпринимательской среды в Кыргызстане. «Кредитные ресурсы по доступным ставкам дадут со временем микро- и макроэкономический эффект, — считает председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский. — Однозначно будут способствовать они развитию отечественного бизнеса, оживлению экономики, сделают страну сильнее. Мы рады, что стали частью этого важного социально-экономического проекта, и я уверен, что внесем весомый вклад в развитие Кыргызской Республики».

Приоритетные отрасли для финансирования в рамках кредитного договора — агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, инфраструктура туризма, медицины и транспорта.

ОАО «Росинбанк» — универсальный банк с развитой региональной сетью во всех регионах республики, широкой линейкой продуктов, одной из самых разветвленных инфраструктур банковского оборудования и разнообразным спектром услуг для всех сегментов рынка. Банк входит в ТОП-10 кыргызстанских банков по основным финансовым показателям и в ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков страны.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47338/
просмотров: 1311
Версия для печати
Материалы по теме
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Росинбанк»: итоги 2016 года
ОАО «Росинбанк» повышает финансовую грамотность школьников и студентов
«Росинбанк» приглашает на уникальную выставку монет начала XVI века
«Росинбанк» отмечен благодарственным письмом президента КР за поддержку II ВИК
Платежные карты от «Росинбанка» вдвойне надежнее!
Праздник смеха с «Росинбанком»
«Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
«Росинбанк» передал оргтехнику 58-й школе Бишкека
ОАО «Росинбанк» на страже финансовой безопасности клиентов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
Попытай свою удачу в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на&nbsp;велопробег в&nbsp;городе Ош! MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!