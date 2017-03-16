Председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский и член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев подписали кредитный договор.

Фонд расширяет список банков-партнеров за счет игроков финансового рынка. «Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений финансирования фонда, — сказал во время подписания документа Эркин Асрандиев. — Через банки-партнеры представителям малого и среднего бизнеса открывается доступ к ресурсам РКФР, которые создают благоприятный бизнес-климат в стране».

В банке считают, что сотрудничество с фондом окажет положительное влияние на формирование предпринимательской среды в Кыргызстане. «Кредитные ресурсы по доступным ставкам дадут со временем микро- и макроэкономический эффект, — считает председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский. — Однозначно будут способствовать они развитию отечественного бизнеса, оживлению экономики, сделают страну сильнее. Мы рады, что стали частью этого важного социально-экономического проекта, и я уверен, что внесем весомый вклад в развитие Кыргызской Республики».

Приоритетные отрасли для финансирования в рамках кредитного договора — агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, инфраструктура туризма, медицины и транспорта.