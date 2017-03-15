Приобретайте 4G Wi-Fi Wingle по специальной сниженной цене!

4G-устройства

Мобильный оператор О! объявляет о специальной цене на 4G Wi-Fi Wingle . В рамках акции при покупкепо стоимостиабонент получает месяц безлимитного Интернета.

Как работает 4G Wi-Fi Wingle?

4G Wi-Fi Wingle — это модем и Wi-Fi-модуль в едином корпусе. Его можно подключить к любому устройству с USB-портом — к ноутбуку, автомобильной зарядке, к внешнему аккумулятору, smart-телевизору , DVD-плееру и т. д. , — и раздавать 4G Интернет с помощью Wi-Fi сразу на несколько устройств одновременно. Основным преимуществом Wingle являются простота в использовании и возможность раздавать 4G-интернет с помощью Wi-Fi на несколько устройств одновременно.

Какой интернет-тариф предоставляется в рамках акции?

В рамках акции при покупке 4G Wi-Fi Wingle абоненту подключается услуга «Безлимит 4G» или тариф «Алга Интернет+O!TV» с предоплаченной абонентской платой на 30 дней. Напомним, что пользователи услуги «Безлимит 4G» могут пользоваться безлимитным 4G Интернетом без ограничения интернет-трафика . Что касается абонентов компании в регионах страны, то для них действует специальное предложение — «Алга Интернет + O!TV». В рамках этого тарифа предоставляется мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус.

Доступность сети 4G от О!

Мобильный оператор О! предлагает выгодные условия приобретения 4G-устройств , чтобы как можно больше людей смогли пользоваться высокоскоростным безлимитным 4G Интернетом в любом удобном месте. На сегодняшний день возможностями сети четвертого поколения активно пользуются жители городов и регионов страны. Эти результаты стали возможны благодаря активному строительству собственной инфраструктуры, а также регулярной модернизации оборудования. С начала этого года мы проводим масштабное развитие сети по стране — за два месяца в эксплуатацию было введено более 150 новых базовых станций по всему Кыргызстану.

Где можно приобрести 4G Wi-Fi Wingle?

Приобрести устройства по акции можно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! или в интернет-магазине shop.o.kg с бесплатной доставкой в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде . С подробным описанием условий акции можно ознакомиться на официальном сайте компании www.o.kg.

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