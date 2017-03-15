18:02
+8
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Бизнес

Откройте велосезон-2017 с MegaCom

Официальное открытие велосезона-2017 традиционно проходит при поддержке MegaCom. 26 марта 2017 года Федерация горного велоспорта «R-Bikers» и Ассоциация «BOOM Studio» приглашают велолюбителей на это грандиозное событие.

В мероприятии может принять участие любой желающий — возраст и уровень катания не имеют никакого значения. Все, что нужно, — это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения. Всех участников события ждут фирменные футболки от компании MegaCom. С каждым годом число участников увеличивается. В прошлом году их количество составило более 800 человек, что сделало веломарш 2016 года самым масштабным за всю его историю.

Веломарш стартует в 10 утра у памятника Уркуе Салиевой (на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова). Дружной велоколонной по намеченному маршруту вместе со всеми отправится и коллектив MegaCom во главе с генеральным директором компании Азатом Базаркуловым. Колонну будут сопровождать патрульный автомобиль ДПМ и опытные маршалы из числа участников Федерации «R-Bikers»

На финише, в парке на Южных воротах, будет организована конкурсная программа с призами от MegaCom, а также пройдет закрытие официальной части. Желающие продлить праздник смогут отправиться за село Орто-Сай, где пройдут финальный пикник и конкурсно-развлекательная программа.

Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook и будьте в курсе всех подробностей.

MegaCom — за спорт и за здоровый образ жизни!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/47298/
просмотров: 1051
Версия для печати
Материалы по теме
Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Стартует ежегодная акция «Великая Победа!» от MegaCom
«День-ночь» от MegaCom: Интернета больше, цена ниже
Найди свой телефон с услугой «Где телефон?» от MegaCom
MegaCom: Получите детализацию счета на электронную почту
Открывайте новые страны с роумингом от MegaCom
Первый миллионер в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
MegaCom: акция «32 ГБ в ПОДАРОК» продлевается!
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store
Попытай свою удачу в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom
MegaCom приглашает на&nbsp;велопробег в&nbsp;городе Ош! MegaCom приглашает на велопробег в городе Ош!
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!