Откройте велосезон-2017 с MegaCom

Официальное открытие велосезона-2017 традиционно проходит при поддержке MegaCom. 26 марта 2017 года Федерация горного велоспорта «R-Bikers» и Ассоциация «BOOM Studio» приглашают велолюбителей на это грандиозное событие.

В мероприятии может принять участие любой желающий — возраст и уровень катания не имеют никакого значения. Все, что нужно, — это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения. Всех участников события ждут фирменные футболки от компании MegaCom. С каждым годом число участников увеличивается. В прошлом году их количество составило более 800 человек, что сделало веломарш 2016 года самым масштабным за всю его историю.

Веломарш стартует в 10 утра у памятника Уркуе Салиевой (на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова). Дружной велоколонной по намеченному маршруту вместе со всеми отправится и коллектив MegaCom во главе с генеральным директором компании Азатом Базаркуловым. Колонну будут сопровождать патрульный автомобиль ДПМ и опытные маршалы из числа участников Федерации «R-Bikers»

На финише, в парке на Южных воротах, будет организована конкурсная программа с призами от MegaCom, а также пройдет закрытие официальной части. Желающие продлить праздник смогут отправиться за село Орто-Сай , где пройдут финальный пикник и конкурсно-развлекательная программа.

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