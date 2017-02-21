MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны — компания MegaCom продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.
Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный Интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:
Чуйская область: г. Бишкек, с.
Нарынская область: с. Казыбек, с.
Таласская область: с
Ошская область: г. Ош, с. Арал, с. Фрунзе, с. Нойгут и с. имени Чапаева.
Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
MegaCom — надежный оператор связи.