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Бизнес

MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны — компания MegaCom продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.

Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный Интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:

Чуйская область: г. Бишкек, с. Джер-Казар, с. Нижний Норус, с. Джекен, с. Федоровка, с. Беш-Орюк, с. Арал Ближний, с. Арал Дальний, с. Белек, с. Интернациональное, с. Кайырма, с. Кош-Кашат, с. Кошой, с. Ленин-Джол, с. Чон-Джар, с. Шамшы, с. Ак-Бешим, с. Калыгул, с. Садовое, с. Арал и с. Жайыл.

Иссык-Кульская область: г. Балыкчи.

Нарынская область: с. Казыбек, с. Кара-Булун, с. Ак-Талаа (им. Калинина), с. Джаны-Кюч, с. Кара-Суу, с. Оттук, с. Эчки-Баши.

Таласская область: с Ак-Башат, с. Кайнар, с. Кек-Сай и с. Кек-Таш.

Джалал-Абадская область: г. Джалал-Абад.

Ошская область: г. Ош, с. Арал, с. Фрунзе, с. Нойгут и с. имени Чапаева.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45605/
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